Hamburg. Nach dem Lkw-Anschlag von Berlin prüft die Hamburger Polizei, ob der mutmaßliche Attentäter auch den Mord an einem 16-Jährigen Mitte Oktober an der Alster verübt haben könnte. Die Mordkommission habe Ähnlichkeiten zwischen dem inzwischen getöteten Terrorverdächtigen Anis Amri und dem Phantombild in dem Mordfall festgestellt, berichteten die Zeitungen der Funke-Gruppe. Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitag den Bericht: „Das ist eine weitere Spur, der wir nachgehen.“

Derzeit habe die Polizei aber keine Anhaltspunkte für eine Identitätsgleichheit, also dass es sich um denselben Täter handeln könnte. „Gleichwohl werden sämtliche kriminalpolizeilichen Maßnahmen zur Überprüfung der Spur vorgenommen“, versicherte der Sprecher. Ob es in dieser Sache bereits Kontakte zur italienischen Polizei gebe, die Amri in der Nacht zum Freitag bei einem Schusswechsel in Mailand tötete, konnte er zunächst nicht sagen.

Ein Unbekannter hatte am 16. Oktober den 16-Jährigen unter der Kennedybrücke mit mehreren Messerstichen getötet. Die Begleiterin des Jugendlichen stieß der Angreifer ins Wasser. Die 15-Jährige konnte sich unverletzt ans Ufer retten. Anfang November hatte die Polizei ein Phantombild eines etwa 23 bis 25 Jahre alten Mannes veröffentlicht und eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt. Eine Verbindung zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hält die Polizei weiter für unwahrscheinlich, wie der Sprecher am Freitag bekräftigte. Das IS-Sprachrohr „Amak“ hatte die Tat für sich reklamiert.

