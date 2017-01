Prozess in Flensburg

Im Prozess um einen Mord an einer Schleswiger Rentnerin vor 35 Jahren hat der 52-jährige Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Die 73-Jährige habe um Hilfe gerufen, „so dass ich in Panik geriet (...) und ihr ein Sofakissen auf das Gesicht drückte“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme,.