Nach Anschlag in Berlin Mehr Polizei auf den Weihnachtsmärkten

Nach Anschlag in Berlin

Nach dem mutmaßlichen Anschlag in Berlin verstärkt Schleswig-Holsteins Polizei die Sicherheitsvorkehrungen für Weihnachtsmärkte. „Die Polizei erhöht die Präsenz an Weihnachtsmärkten und ähnlich gelagerten Veranstaltungen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag.