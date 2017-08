Polizei sperrt A7 für Beweismittelsuche

Neu Duvenstedt. Immer wieder werfen Menschen Steine und andere Gegenstände von Autobahnbrücken, die Folgen sind oft verheerend. Ein besonders heimtückischer Fall ereignete sich am 20. Juli 2017 gegen Mitternacht. Ein unbekannter Täter hatte einen handballgroßen Stein mit einem Seil an einer Autobahnbrücke bei Neu Duvenstedt befestigt. Er erwischte einen Sattelzug an der Windschutzscheibe. Der Fahrer hatte Glück: Er wurde nicht verletzt und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei entfernte den Stein wenig später, traf den LKW-Fahrer aber nicht mehr am Unfallort an. Sie vermutet einen Zusammenhang mit ähnlichen Fällen in der Vergangenheit.

Am Mittwochvormittag suchten Einsatzkräfte von Bereitschaftspolizei und Mordkommission deswegen auf der A7 zwischen der Ausfahrt Rendsburg/Büdelsdorf und der Raststätte Hüttener Berge nach Hinweisen auf den Täter. Mit Macheten durchkämmten sie den begrünten Mittelstreifen. Dafür wurde die Überholspur auf beiden Seiten der Autobahn für rund zwei Stunden gesperrt, es bildeten sich Staus mit mehreren Kilometern Länge.

Mit der Suchaktion will die Polizei auch mögliche Zeugen auf den Vorfall aufmerksam machen. „Wir suchen auf diesem Weg nach dem betroffenen LKW-Fahrer und weiteren Autofahrern, die den Vorfall beobachtet haben“, sagt Matthias Felsch, Sprecher der Polizei.