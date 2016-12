Nach Terroranschlag Polizei in Schleswig-Holstein wappnet sich für Anschläge

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein rät also zur Besonnenheit. Da hat er recht, ein kühler Kopf tut in Krisenzeiten not, und verantwortungsbewusste Politiker sollten in der großen Aufregung nach einem Anschlag aufpassen, was sie sagen und besser nicht sagen (für Journalisten gilt das im Übrigen genauso).