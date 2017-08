Röttger rückt in den Landtag

Lübeck. Die 53-Jährige ist Ernährungswissenschaftlerin, verheiratet und hat drei Kinder. Seit 2008 gehört sie der Lübecker Bürgerschaft an und seit 2012 ist sie CDU-Kreisvorsitzende.

Ein Sprecher des Landeswahlleiters erläuterte, sobald die notwendigen Formalien geklärt seien und ihre Zustimmung vorliege, sei Frau Röttger Landtagsabgeordnete. Sie werde dann an der September-Sitzung des Landtags teilnehmen können. Die CDU geht davon aus, dass Röttger bereits an der nächsten Landtagsfraktionssitzung teilnehmen wird.

Völlig überraschender Tod von Bernstein

Axel Bernstein war am vergangenen Donnerstag völlig überraschend im Alter von 43 Jahren auf seinem Grundstück in Wahlstedt gestorben. Die Todesursache war auch am Montag laut Kieler Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um Fremdverschulden auszuschließen. Bernstein war Landtagsabgeordneter und früher CDU-Landesgeschäftsführer und Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion gewesen.

