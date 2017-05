Kiel - Berlin. Bis zur Bundestagswahl am 24. September werde er in beiden Parlamenten seiner Arbeit nachgehen und dafür sorgen, dass seine designierte Nachfolgerin aus Nordfriesland, Astrid Damerow, einen guten Start hinlegen könne. Im CDU-Kreisverband Rendsburg-Eckernförde löst diese Ankündigung Irritationen aus. Dort hatte man fest damit gerechnet, dass für die letzten Monate der laufenden Legislatur die stellvertretende Landrätin und ehemalige Landtagsabgeordnete Marion Herdan (58) aus Molfsee nachrückt. Sie steht auf Platz zwölf der Landesliste. Herdan wollte sich am Montag nicht äußern.

Liebing verwies darauf, dass es bei einer Tätigkeit in Kiel und Berlin voraussichtlich zu keinen Terminkollisionen kommen werde. Sein Entschluss entlastet Schleswig-Holsteins Steuerzahler: Solange Liebing noch sein Bundestagsmandat behält, bezieht er in Kiel keine Diäten. Laut Paragraf 27 des schleswig-holsteinischen Abgeordnetengesetzes wird Abgeordneten, die als Mitglied des Europäischen Parlaments oder des Deutschen Bundestags zeitgleich Diäten erhalten, keine Entschädigung gewährt. Die Grunddiät eines Bundestagsabgeordneten beträgt 9327 Euro (hinzu kommen noch Zulagen), die Diät eines schleswig-holsteinischen Landtagsabgeordneten 8035 Euro (ohne weitere Zulagen).

Rein rechtlich ist ein doppeltes Mandat in Schleswig-Holstein ohne Weiteres möglich. „Aber das so etwas auf Dauer nicht geht, ist doch vollkommen klar“, hielt Liebing fest. Solle es auch nicht, weil er sich für einen Wechsel in die Landespolitik entschieden habe. Nach Information der Kieler Nachrichten könnte Liebing für den Fall, dass die CDU in Regierungsverantwortung kommt, Staatssekretär in einem Ministerium werden.