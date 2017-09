Viele Neuerungen bei zweiter Auflage

Kiel. Neben Kiel gibt es dieses Jahr Aktionen in Preetz, Plön, Rendsburg und Eckernförde. Dieses Jahr sind wieder 200 Wissenschaftler im Einsatz, die bei über 100 Aktionen zeigen wollen, an was sie sonst hinter verschlossenen Labortüren arbeiten. All das ist Teil der „European Researchers Night“, einer europaweiten Aktion die zeitgleich in 340 Städten stattfindet. Das Motto: „Wissen schaf(f)t Zukunft“. Die Veranstaltung soll möglichst viele Forschungsbereiche abdecken: digitale Themen sind ebenso mit dabei, wie Vorträge und Mitmachaktionen aus Biologie, Medizin und Meeresforschung.

Damit so nicht fünf zusammenhangslose Nächte der Wissenschaft entstehen, gibt es dieses Jahr eine weitere Neuerung: ein Wissenschaftsbattle zwischen Schülern von zehn Schulen aus den vier Standorten Plön, Preetz, Rendsburg und Eckernförde. Sie werden in einem mehrstufigen Wettkampf versuchen, Geld für ihre Schulen und soziale Projekte in ihren Heimatstädten zu erspielen.

Jede Stadt hat bei ihrem Programm einen anderen Schwerpunkt: In Eckernförde bieten sich Meeresthemen an. Dort kann man sich unter anderem das Forschungsschiff Littorina aus nächster Nähe ansehen. In Plön steht das Programm dagegen ganz im Zeichen der Biologie, zum Beispiel mit der Aktion „Come fly with me“, einem Mitmachexperiment mit Fruchtfliegen im Labor. Preetz widmet sich der E-Mobilität, in Rendsburg wird Essen mit dem Mikroskop genauer untersucht. Das UKSH stellt sich der Frage, wie Roboter bei Operationen helfen können, im Citti-Park können sich Hobbywissenschaftler an Natur-Experimenten versuchen. Um zu zeigen, dass Forschung nicht nur im stillen Kämmerchen, sondern vernetzt mit allen Teilen der Welt betrieben wird, gibt es an einigen Standorten außerdem Schnellsprachkurse in Chinesisch, Holländisch, Russisch und Englisch.

Die Nacht der Wissenschaft startet am Freitag, 29. September um 15 Uhr und dauert bis 24 Uhr, der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei. Alle Programmpunkte in den fünf Städten gibt es hier im Überblick.