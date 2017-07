Neumünster. Eine ausgeschilderte Umleitung führt Autofahrer in Richtung Flensburg über die Anschlusstelle Großenaspe.

In der kommenden Woche sind auch andere A7-Anschlusstellen gesperrt. So ist die Autobahnzufahrt Schnelsen Richtung Süden, die Zu- und Abfahrt Volkspark in Richtung Süden und die Abfahrt Quickborn in Richtung Hamburg gesperrt.

Von dpa