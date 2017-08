Der große Kampf gegen die Herkulesstaude

Kiel. „Die Folgekosten der invasiven Herkulesstaude sind enorm. Die Bekämpfung ist dringend notwendig und möglich“, sagt Angelika Elak vom Verein Naturfreunde Schleswig-Holstein. Dort will man mit einem Aufklärungsprojekt dafür sorgen, dass die Pflanze landesweit erfasst und mit Hilfe von Bürgern vernichtet wird.

Niels Jensen ist dafür das Vorbild. Der 69-Jährige bekämpft seit 30 Jahren die Herkulesstaude, auch Riesenbärenklau genannt. Damals galt es noch als schick, die attraktive Staude im Garten zu haben. Doch nach ein paar Jahren schwante den Gartenbesitzern, was die Pflanze aus dem Kaukasus anrichtet. Ein einziges Exemplar kann durch ihre 10000 bis 100000 Samen den kompletten Garten überwuchern. Denn im Gegensatz zum Kaukasus, wo die Herkulesstaude in Bergregionen mit anderen Pflanzen und Tieren eine in sich austarierte Lebensgemeinschaft bildet, können ihr die heimischen Pflanzen und Sträucher in Deutschland kein Paroli bieten. Sie werden mit Herkules-Kraft verdrängt. Damit geht auch die Lebensgrundlage für viele Tierarten verloren.

Vor allem: Auch Menschen können durch die Pflanzen direkt geschädigt werden. Kommt der Pflanzensaft auf die Haut, bilden sich bei Sonnenbestrahlung schmerzhafte Brandwunden und nässende Blasen. Besonders Kinder sind gefährdet.

Vor Jahren gab es noch 200 größere Bestände des Riesenbärenklaus in Kiel. Jetzt sind es nur noch etwa 25 - ein Erfolg von Niels Jensen. „Das zeigt, dass man mit Wissen und Ausdauer die Pflanze besiegen kann, und zwar ohne Pestizide“, sagt Hans-Jörg Lüth, Vorsitzender der Naturfreunde Schleswig-Holstein. Er hofft, dass sich bald mehr Bürger um den Riesenbärenklau kümmern. „Wir fordern, dass Land und Kommunen die Herkulesstaude gezielt bekämpft. Doch wir können nicht warten. Deshalb brauchen wir engagierte Bürger. Interessierte können sich bei uns melden“, sagt Projektleiterin Angelika Elak, „wir vermitteln dann vor Ort das notwendige Wissen.“

