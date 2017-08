Vertreibt Windpark seltene Seevögel?

Sylt. Danach würden seltene Seetaucherarten wie Stern- und Prachttaucher in einem Umkreis von 2,5 Kilometern rund um den Windpark mit 80 Windturbinen vollständig vertrieben, teilte der Nabu am Dienstag mit. Der Windpark ist seit 2015 in Betrieb.

Bis in zehn Kilometer Entfernung würden drastisch weniger Vögel gezählt als bei früheren Beobachtungen. Damit gingen den Seetauchern etwa 600 Kilometer ihres Rückzugsraums verloren, das entspreche 20 Prozent ihres Schutzgebietes, so der Nabu. Das gleiche Bild ergebe sich für Zwergmöwen, Trottellummen und Tordalken. Im Zusammenspiel mit weiteren Windparks führe "Butendiek" zu großflächigen Verschiebungen der Vogelbestände in der deutschen Nordsee.

Der Nabu beruft sich auf Daten, die im Rahmen des wissenschaftlichen Begleitmonitorings im Sylter Außenriff im Auftrag des Windparkbetreibers wpd und vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erhoben wurden. Der Nabu sieht dadurch seine Befürchtungen bestätigt und will eine Umweltschadensklage gegen den Windpark vor dem Oberverwaltungsgericht Münster fortführen.

