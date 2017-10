Ostsee-Fischer rufen nach Hilfe

Luxemburg/Kiel. Die Dorschfangquote bleibt unverändert auf niedrigem Niveau. Der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer fordert weitreichendere Nothilfeprogramme für Fischer.

In der Nacht zu Dienstag hatte der EU-Ministerrat beschlossen, die Gesamtfangmenge für Heringe in der westlichen Ostsee für 2018 um 39 Prozent zu kürzen. Zwar nicht weniger, aber genauso wenig wie bisher dürfen Fischer Dorsch aus der westlichen Ostsee ziehen. Für das laufende Jahr war die Quote um 56 Prozent gekürzt worden. Daran soll sich auch 2018 nichts ändern. „Bei den beiden sogenannten Brotfischen, dem Dorsch und dem Hering, ist die Politik unseren Forderungen weitestgehend gefolgt“, sagte Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ländliche Räume, Wald und Fischerei und einer der beiden deutschen Delegierten des Internationaler Rats für Meeresforschung (ICES). „Damit können wir erst mal zufrieden sein.“

Nicht zufrieden ist der Deutsche Fischerei-Verband. „Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die nächste Runde, also das nächste Jahr, überleben“, sagte der Verbands-Vorsitzende Dirk Sander. „Ohne staatliche Hilfe für die Fischer wird das aber unmöglich sein. Mit diesen Fangmengen können wir nicht leben.“ Deshalb fordere er, dass das in diesem Jahr begonnene Hilfsprogramm für Dorschfischer nun auch auf Heringsfischer ausgeweitet werde. „Wir werden uns mit der Politik zusammensetzen und einen Ausweg finden müssen“, so Sander.

Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verteidigte die Entscheidung der EU-Fischereiminister: „Die Festlegung der zulässigen Fangmengen richtet sich eng an den wissenschaftlichen Empfehlungen aus. Dieser Kurs ist richtig“, sagte Habeck. „Ich weiß, dass diese Phase für die Fischer hart ist, aber mittel- und langfristig werden sie von gesunden, nachhaltig bewirtschafteten Fischbeständen am meisten profitieren.“

Habeck kündigte an, sich beim zuständigen Bundesminister dafür einzusetzen, dass es auch 2018 wieder Hilfen für die besonders betroffenen Fischer geben wird. Dazu gehörten unter anderem Prämienzahlungen für zusätzliche „Stillliegetage“.