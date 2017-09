Hendricks Verbot verärgert die Angler

Kiel. Die Hiobsbotschaft erreichte den Kutterkapitän der MS „Südwind“, Willi Lüdtke, gestern auf seinem Schiff in der Ostsee vor Fehmarn. Die von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am 22. September unterzeichneten sechs Verordnungen für Meeresschutzgebiete in Nord- und Ostsee sind mit der gestrigen Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft getreten. Damit wird in festgelegten Zonen in den Gebieten Borkum Riffgrund, Sylter Außenriff – östliche Deutsche Bucht in der Nordsee sowie Fehmarnbelt, Kadettrinne, Pommersche Bucht – und Rönnebank in der Ostsee das Angeln verboten. Lediglich für die Doggerbank/Nordsee wurde kein Verbot verhängt.

Lüdtke und die anderen rund 30 Mitglieder des Verbandes der Bäder- und Hochseeangelschiffe hatten die drastischen Verordnungen aus Berlin zwar befürchtet, doch immer noch gehofft, dass es dazu nicht kommen würde. „Ich weiß nicht, wie wir das überleben sollen“, sagt er nun.

Scharfe Kritik an den Angelverboten kam auch vom Deutschen Angelfischerverband (DAFV). „Das sind unbegründete Verbote. Der DAFV lehnt Angelverbote ohne Begründung ab“, sagte DAFV-Präsidentin Christel Happach-Kasan. Durchaus schützenswerte Riffstrukturen würden durch Freizeitangler in keiner Weise geschädigt oder auch nur berührt. Durch Angelverbote werde der Schutz von Nord- und Ostsee nicht vorangebracht. Beide Meere würden vielmehr durch Schadstoffeinträge aus Flüssen, Luft- und Schiffsverkehr sowie durch Plastikmüll geschädigt. Happach-Kasan kündigte an, die Verordnungen erst einmal genau zu prüfen. Danach werde entschieden, ob gegen die Schutzgebietsverordnungen aus Berlin vor dem Verwaltungsgericht geklagt werde.

Umweltministerin Hendricks sagte dagegen unserer Zeitung, man habe die ursprünglich geplanten Schutzzonen bereits deutlich verkleinert. Für die Freizeitfischerei gebe es ein „räumlich und zeitlich abgestuftes Schutzkonzept“, das für einen Interessenausgleich zwischen dem Schutz der Meeresnatur und den Belangen der Freizeitangler sorge.