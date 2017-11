Kiel. "Zuhause schwelgen in Gold und Glauben“ – die festlichsten Worte zu dem neuen Buch „Klöster in Schleswig-Holstein“ fand sein Verleger, der Geschäftsführer des Wachholtz-Verlags, Olaf Irlenkäuser. Die Autoren Oliver Auge und Katja Hillebrand hatten gemeinsam mit dem Wachholtz-Verlag zur Buchvorstellung in die schleswig-holsteinische Landesbibliothek eingeladen.

„Und es hatte doch kein Mensch geahnt, dass es in diesem reformatorischen Land so viel klösterliches Leben gegeben hat – und noch gibt!“, sagte Hausherr Jens Ahlers, Direktor der Landesbibliothek. Und wie zum lebhaften Beweis war auch Graf Hubertus von Luckner Gast und Gastredner – er ist Vorsitzender der schleswig-holsteinischen Ritterschaft und Klosterprobst des Klosters Uetersen.

130 neue Fotografien und historische Bilder

Dass dieser Wunsch durchaus in Erfüllung gehen könnte, liegt an der modernen, ästhetischen Konzeption des Bildbands (mehr als 130 neue Fotografien und historische Bilder) und nicht zuletzt an seinem Zweck. Der Band richtet sich nicht an ein Fachpublikum, sondern bietet einen niederschwelligen Einblick in das Vermächtnis der mittelalterlichen Klöster, Stifte und Konvente zwischen der Elbe im Süden und der Königsau in Jütland. Und vor allem besticht der Band mit einem touristischen Service-Charakter. Das letzte Kapitel „Reisehinweise“ führt 20 Orte auf, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind und an denen die Bauten noch die einstige klösterliche Nutzung erfahrbar machen. Ob das ehemalige Augustiner-Chorherrenstift in Bordesholm, das ehemalige Benediktinerkloster in Cismar, das ehemalige Domstift in Schleswig oder das Zisterzienserkloster im dänischen Løgum – zu jeder Stätte gibt es Hinweise zu Öffnungszeiten, Anfahrt, Veranstaltungen und historische Eckdaten.

Anreiz für eigene Entdeckungstouren

„Leider wissen es unsere Touristiker nicht, aber hier in Schleswig-Holstein gibt es nicht nur Strandkörbe als touristische Elemente“, sagte Autor Oliver Auge, Direktor der Abteilung Regionalgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. „Bevor man an einem Sonntag zum Beispiel nach Cismar aufbricht, kann man diesen Band zu Rate ziehen.“ Und auch seine Co-Autorin, Architekturhistorikerin Katja Hillebrand, betonte: „Der Band soll eine spannende Lektüre und gleichzeitig ein Anreiz für eigene Entdeckungstouren sein.“

Oliver Auge, Katja Hillebrand: Klöster in Schleswig-Holstein, Wachholtz Verlag, 200 Seiten, 24,80 Euro.