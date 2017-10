Polizei-Slogan sorgt für Irritationen

Kiel. Eine pfiffige Idee musste her, dachten sich die Verantwortlichen im Landespolizeiamt und suchten Hilfe bei der Fachhochschule Kiel. Dort fanden sie nicht nur im Fachbereich Medien wahre Kampagnen-Experten, sie traten auch mit der gewünschten Zielgruppe, sprich: jungen Menschen, in Kontakt. Um das perfekte Plakat zu finden, hätten 1600 Schülerinnen und Schülern aus ganz Schleswig-Holstein verschiedene Motive „in einem zielgruppenorientierten Evaluationsverfahren“ bewertet, erklärt Torge Stelck vom Landespolizeiamt: „Bewusst wurde auf eine eingängige Sloganwirkung gesetzt.“ Das Ergebnis: Von dem Plakat lächelt dem Betrachter nun eine freundliche junge Polizeianwärterin entgegen. Und eigentlich könnte alles so schön sein, stünde da nicht der Slogan „Mach dich blau!“. Der sorgt innerhalb und außerhalb der Landespolizei für Irritationen und manch amüsiertes Grinsen. „Blaue“ Beamte – war da nicht was?

Alkohol-Exzess in der Eutiner Polizeischule

Vor dem Hintergrund des jüngsten Alkohol-Exzesses, bei dem Auszubildende der Eutiner Polizeischule durch stark alkoholisierte Beamte einer Sondereinheit belästigt wurden, findet man den Slogan bei der Deutschen Polizeigewerkschaft „zumindest unglücklich“, auch im Landtag gibt es einige Fragezeichen. Wolfgang Kubicki (FDP) erkennt die „Mehrdeutigkeit“ der Kampagne, Kathrin Wagner-Bockey (SPD) bestätigt, dass das Plakat „natürlich zu Fehlinterpretationen“ reizt. Unterm Strich sei aber doch entscheidend, meint die Grüne Eka von Kalben, ob die Aktion bei jungen Leuten Begeisterung für den Polizeiberuf wecke. „Wenn das mit einer solchen Kampagne gelingen kann, wäre das erfreulich für die Landespolizei.“