Bei Schönbek entsteht Energiewende-Mekka

Schönbek. Ähnlich große Anlagen sind auch in Mühbrook, Ellerdorf, Felde und Bredenbek geplant. Der größte Solarpark in Schleswig-Holstein ist seit 2011 in Eggebek am Netz. Dort sind auf dem einstigen Militärflughafen 360.000 Module aufgestellt worden. Die Leistung beläuft sich auf 83,6 Megawatt. „Diese Dimension können wir wegen der Gesetzeslage nicht mehr realisieren. Seit 2013 sind Solarparks auf zehn Megawatt beschränkt“, sagte Gerriet Arndt, Geschäftsführer von Solarworld Hamburg, der den Anwohnern das Projekt vorgestellt hat.

Die Enerparc Gruppe aus Hamburg lässt als Betreiber den Park in Schönbek bauen. Das Unternehmen hat bundesweit Anlagen mit aktuell einem Gigawatt im Bestand. Außerdem vermarktet sie den Strom an der Leipziger Börse. Laut Projektleiter Arne Radl werden in Schönbek acht Millionen Euro investiert. Die Kommunen profitieren von der Gewerbesteuer. Rund 70 Prozent sollen in der Standortgemeinde verbleiben.

Das miese Wetter der vergangenen Wochen hat jedoch die Realisierung um zwei Wochen verzögert. „Wir haben ja schon viele Anlagen gebaut, aber so ein Wetter gab es noch nie“, sagte Bauleiter Dirk Neumann. „Ohne die fünf Kettenfahrzeuge, die die Module zu den Ständerwerken zur Endmontage bringen, würden wir gar nichts werden.“ Versiegelt wird übrigens nichts. Die Ständer, auf denen die Module im Winkel von 20 Grad nach Süden ausgerichtet werden, werden in den Boden hineingerammt – 2,50 Meter tief.