Mielkendorf. Dazu gehört auch das Hofcafé Gut Blockshagen, zuständig für die köstlichen Torten ist Kirsten Seemann. Sie erinnert sich gut an ihr erstes Treffen mit Marion Kiesewetter, die mit süß und verführerisch bereits ihr neuntes Buch in der Café-Buch-Serie vom Heider Boyens-Buchverlag herausbringt.

„Als Marion Kiesewetter das erste Mal bei uns war und unsere Torten so lobte, war mir das ein bisschen suspekt. Aber nachdem wir uns kennengelernt haben, konnte ich das Wort schnell streichen. Du hast uns das Gefühl gegeben, dass du unsere Arbeit wertschätzt und das wir etwas Besonderes sind“, erinnerte sich Seemann an die Arbeit für das Buch.

Doch nicht nur in Mielkendorf wurde gearbeitet. „Mehr als 3500 Kilometer habe ich im Land zurückgelegt, um Cafés zu besuchen, Torten und Kuchen zu probieren sowie das Ambiente einzuschätzen“, erklärte Kiesewetter ihre Arbeitsweise.

Auf ihrer Genießer-Tour kehrte sie neben Blockshagen ein im Landcafé Mühlenholz, Antik Café La Donna, Café Bischofsherberge, Café in der Gutshofscheune, Hofcafé Alter Haferkasten, Café im Landweg, Café Sophienlust bei den Brahmkampsgärten, Café Crêperie Provence, Landcafé Engelau und in den Preetzer Caféstuben.

„Ich habe alles selber getestet und bin begeistert“, so Kiesewetters Urteil – nicht nur über ihr Buch, sondern vor allem über das, was in Schleswig-Holstein in den Cafés an Torten- und Kuchenkreationen angeboten wird.

Süß und verführerisch, Verlag Boyens, ISBN 978-3-8042-1453-8, 14,95 Euro

Von Sorka Eixmann