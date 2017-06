Schwentinental. 15 Imker machen bei dem Versuch mit. Einer davon ist Sven Petersen aus Schwentinental. „Wir Imker wollen natürlich möglichst gar keine Pyrrolizidinalkaloide, also PA, in unserem Honig haben. Aber die Bienen fliegen nun einmal dahin, wo es ein großes Angebot gibt und sie nicht lange suchen müssen“, sagt Anke Last, Vorsitzende des Landesimkerverbandes Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker. Eine Lösung könnte deshalb sein: Der Honig wird schon Anfang Juli geschleudert, bevor das Jakobskreuzkraut voll erblüht ist.

Doch zu diesem Zeitpunkt ist der Sommerhonig in den großen Bienenkästen noch nicht reif. Nutzt der Imker aber deutlich kleinere Holzkästen, dann könnte es schneller gehen. Genau das testen zur Zeit die 15 Imker. Sie haben Bienenbeuten mit kleineren Modulen (Halbzargen) und Standardmodulen (Vollzargen) nebeneinander aufgestellt. „Anfang Juli kann ich den Honig aus den Halbzargen wohl schleudern“, erklärt Sven Petersen, „dann wird der Honig auf PA untersucht. Dasselbe passiert Ende Juli dann auch mit dem Honig aus den Vollzargen.“ Danach wird klar sein, ob das frühe Schleudern die Belastung mit PA verhindern oder zumindest reduzieren kann. Das Landwirtschaftsministerium stellt für das Projekt 3500 Euro bereit.

2016 wurden in 75 Prozent der 286 untersuchten Sommerhonige PA nachgewiesen. Panik hält Dr. Aiko Huckauf vom Kompetenzzentrum Jakobskreuzkraut dennoch für unangebracht: Denn es wurden nur Honige mit hohem PA-Risiko einbezogen. "Das ist eine worst-case-Untersuchung." Und von den belasteten Proben hätten nur 18 Prozent den Orientierungswert von 140 Mikrogramm PA pro Kilo Honig überschritten. "Dieser Honig ist natürlich nicht in den Verkauf gekommen." Und: Nur ein knappes Drittel des Honigs im Land ist Sommerhonig. Die Masse produzieren die Bienen vorher - ganz ohne Jakobskreuzkraut.