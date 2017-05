Sozial engagiert, musikalisch und witzig: So feierte der Sozialverband Deutschland (SoVD) am Sonnabend in Neumünster seinen 100. Geburtstag. Dazu hatte der Landesverband rund 4000 ehrenamtliche Mitarbeiter zu einem großen Fest in die Holstenhallen eingeladen, um einmal Dankeschön zu sagen.