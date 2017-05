Neumünster. Er strebe in Berlin keinen Posten im Bundeskabinett an, werde aber vielleicht mit Christian Lindner um den Vorsitz der Bundestagsfraktion streiten, sagte Kubicki in seiner Bewerbungsrede. Er forderte einen härteren Kurs gegen die Türkei und kritisierte die Sanktionspolitik gegen Russland. "Unsere Bauern warten darauf."

Den meisten Beifall erhielt Kubicki, als er mit Blick auf den Wahlerfolg im Norden den Kurs der Liberalen festklopfte. "Es gibt entweder Jamaika in Schleswig-Holstein oder Neuwahlen." Der FDP-Fraktionschef rechnete mit SPD-Chef Ralf Stegner ab, warf dem "Küsten-Machiavelli" vor, mit Druck auf Grüne und FDP eine Ampel erzwingen zu wollen. "Er hört offensichtlich die Einschläge nicht."

FDP-Chef Heiner Garg hatte die SPD zuvor aufgefordert, dass Wahlergebnis zu akzeptieren. Eine Koalition mit der SPD schloss er aus. "Wir haben für einen Politikwechsel in Schleswig-Holstein gekämpft und nicht für den Machterhalt von Herrn Stegner."

Listenplatz zwei holte Vize-Parteichef Bernd Buchholz. Der Ex-Medienmanager setzte sich deutlich gegen den früheren Kieler Bundestagsabgeordneten Sebastian Blumenthal durch (154 zu 44 Stimmen). Buchholz ("erste Priorität war immer Bundestag") ließ letztlich offen, ob er im Fall einer Jamaika-Koalition in Kiel lieber ein Ministeramt übernehmen würde. Er wird im Landeshaus als möglicher Wirtschaftsminister gehandelt.

Wahlziel der Nord-FDP sind vier Mandate in Berlin. Dafür bräuchten die Liberalen in Schleswig-Holstein ein zweistelliges Ergebnis.

Von Ulf Billmayer-Christen