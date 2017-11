Nord-Süd-Gefälle beim schnellen Internet

Kiel. Demgegenüber liegt die Verfügbarkeit im Hamburger Speckgürtel bei 90 Prozent und höher, wie eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW/Köln) zeigt.

Sorge bereitet den IW-Experten, dass die Schere zwischen ländlichem Raum und Städten nicht kleiner wird. So ist der Versorgungsgrad im Kreis Schleswig-Flensburg in den vergangenen zwei Jahren nur um vier Prozent gestiegen. Damit landet der Norden des Landes im Vergleich von 402 Kreisen und kreisfreien Städten auf Rang 357. Rendsburg-Eckernförde und Plön kommen auf eine Verfügbarkeit von rund zwei Drittel der Haushalte, der Kreis Segeberg auf 90 Prozent, und die Landeshauptstadt Kiel erreicht mit 97 Prozent eine annähernd flächendeckende Versorgung, so die Zeitung weiter.

Wie berichtet, will die Landesregierung den Breitbandausbau mit einem Bündnis von 65 Unternehmen und Verbänden voranbringen, darunter auch die Telekom. Diese hat nach Angaben von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) in der Vergangenheit immer wieder „scheinbar gezielt“ laufenden Ausbauprojekten Konkurrenz gemacht. Solche Fälle seien aber durch Gespräche und ein beim Bundesverkehrsministerium geschlossenes Stillhalteabkommen weniger geworden. Den Vorwurf der Rosinenpickerei hatte der Konzern stets zurückgewiesen.

Buchholz appellierte an die Telekom, sich als „fairer und verlässlicher Partner“ am Glasfaserausbau im Land zu beteiligen. Bislang hat das Land rund 70 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiert, weitere 50 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren hinzukommen. Aktuell kann knapp jeder dritte Haushalt in Schleswig-Holstein einen Glasfaseranschluss bekommen, bis 2022 soll die Quote sich knapp verdoppeln.