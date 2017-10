Starke Frauen und finnische Natur

Lübeck. Von Mittwoch an steht Lübeck fünf Tage lang ganz im Zeichen des Kinos aus Nord- und Nordosteuropa. Mit 195 Streifen ist das Programm der Nordischen Filmtage in diesem Jahr so umfangreich wie nie zuvor. Neben abendfüllenden Spielfilmen, Dokumentar- und Kurzfilmen gibt es auch wieder viele Streifen für Kinder und Jugendliche zu sehen. Die ersten Vorführungen beginnen bereits am Mittwochnachmittag. Offiziell eröffnet werden die 59. Filmtage am Mittwochabend mit dem schwedischen Spielfilm "Träum weiter".

"Träum weiter" erzählt die Geschichte der jungen Mirja, die aus dem Gefängnis entlassen wird und mit ihren Freundinnen nach Montevideo abhauen will. Das Geld dafür wollen die Frauen bei einem Banküberfall beschaffen. Doch dann wird Mirjas Mutter schwer krank und die junge Frau muss sich entscheiden zwischen ihrem großen Traum und der Verantwortung.

Einen Schwerpunkt im Programm bilden in diesem Jahr Filme aus und über Finnland, das in diesem Jahr den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Russland feiert. Auch im Rahmenprogramm spielt das Land im hohen Norden eine Rolle. So gibt es im Altstadtbad Krähenteich ein "Järvispektaakkeli" (See-Spektakel), bei dem auf einer großen, mitten im Wasser stehenden Leinwand zwei finnische Filme gezeigt werden (3. und 4. November).

An den großen Publikumserfolg des Serien-Specials im vergangenen Jahr wollen die Festivalmacher auch 2017 anknüpfen und zeigen Episoden erfolgreicher Fernsehserien aus Norwegen, Schweden, Island und Dänemark. Deutschland ist mit der satirischen Serie "Jennifer - Sehnsucht nach was besseres" von Lars Jessen vertreten.

Insgesamt acht Auszeichnungen werden bei den Filmtagen vergeben.

Von KN-online