Kein Gefangenenaustausch mit HH

Kiel/Hamburg. Vorgesehen war, dass Hamburg künftig seine jugendlichen Straftäter in Neumünster unterbringt und Schleswig-Holstein seine weiblichen Gefangenen in Hamburg. "Wir sind weiterhin in Gesprächen, es gibt bei Details aber Schwierigkeiten", erklärte das von der CDU-Politikerin Sabine Sütterlin-Waack geführte Justizministerium in Kiel. "Wir wollen den Gesprächsfaden jedoch nicht abreißen lassen."

Hamburgs Justizsenator Till Steffen von den Grünen gab sich gelassen. "Der Neubau einer neuen Gesamtanstalt für den Jugendvollzug in Billwerder ist fachlich eine sehr gute Lösung, ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten, setzt allerdings erhebliche Investitionen voraus", erklärte er. Eine Kooperation mit Schleswig-Holstein wäre fachlich ebenfalls eine gute Lösung und zudem günstiger gewesen. "Durch die Absage von Schleswig-Holstein stellt sich diese Frage aber nicht mehr."

Bei der Opposition in Hamburg bewirkte das Nein aus Kiel massive Kritik an dem Justizsenator. Aus Sicht des CDU-Justizpolitikers Richard Seelmaecker war Steffen nicht in der Lage, den Schleswig-Holsteinern eine ehrliche und für beide Seiten annehmbare Lösung vorzuschlagen. "Es rächt sich nun böse, dass der Hamburger Steuerzahler für eine Projektgruppe, die mit 6,5 Millionen Euro veranschlagt wurde, zahlen muss und das Geld offenbar nutzlos zum Fenster rausgeschmissen wurde." Die gescheiterte landesübergreifende Planung vergrößere die Probleme im Strafvollzug noch weiter.

"Justizsenator Till Steffen ist erneut auf ganzer Linie gescheitert", kommentierte FDP-Fraktionsvize Anna von Treuenfels-Frowein. Die Planungen seien von vorne bis hinten Murks gewesen. "Wie lange will Bürgermeister Scholz seinem Pannensenator bei der Flickschusterei eigentlich noch zuschauen?", fragte die FDP-Politikerin.

Der justizpolitische Sprecher der Hamburger SPD-Fraktion, Urs Tabbert, zeigte sich "irritiert" von den Signalen aus Kiel. Diese läsen sich ganz anders als der Jamaika-Koalitionsvertrag aus Schleswig-Holstein, "der den Dialog über die Vollzugskooperation im Norden fortsetzen wollte". Gerade vor diesem Hintergrund wirkten die Kommentare von CDU und FDP aus Hamburg "ziemlich deplatziert".

Die Hamburger Pläne beinhalten auch eine Auflösung der Jugendhaftanstalt auf der Elbinsel Hahnöfersnd. Die Einrichtung sollte nach Ansicht des Landesverbandes Hamburger Strafvollzugsbediensteter wegen ihrer Insellage aber unbedingt nicht aufgegeben werden. "Wir wollen den Status quo erhalten", sagte der Landesvorsitzende Thomas Wittenburg.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Von dpa