12 Seehunde schwimmen für die Forschung

Ein junger Seehund liegt am 04.09.2017 mit einem aufgeklebtem Sender auf dem Rücken im Auswilderungsbecken der Seehund-Aufzuchtstation in Friedrichskoog (Schleswig-Holstein). Das Forschungs- und Technologiezentrum Westküste der Universität Kiel will untersuchen, wie, sich junge Seehunde, die in Seehundstationen aufgezogen wurden, in freier Wildbahn verhalten. (zu dpa "Heuler schwimmen für die Forschung" vom 09.09.2017) Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Quelle: Carsten Rehder