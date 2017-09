Online-Tickets gegen Warteschlangen

Rendsburg. Die Norla hat nach Auskunft der Messeleitung nicht nur Fachpublikum, sondern auch viele Verbraucher angezogen. Auch viele Aussteller hätten sich sehr zufrieden über gute Gespräche und Geschäftsabschlüsse geäußert. Der Bauernmarkt sei am neuen Standort in der Gartenanlage gut angenommen worden.

Selbst die Beeinträchtigungen durch die Regenmassen am Sonnabend nahmen die meisten Besucher mit Humor. Tankwagen mussten an mehreren Standorten auf dem Messegelände und in der Gartenanlage Wasser abpumpen.

Lange Staus auf den Zufahrtswegen

Kritisiert wurden die zum Teil langen Staus auf den Zufahrtswegen zur Norla und vor allem am Sonntag die Schlangen vor den Kassen. Das soll in Zukunft besser werden, versprach Gersteuer. Die Umstellung des Kassensystems auf Online Ticketing sei bereits in Vorbereitung. Dann könne man das Ticket vorher bequem zuhause buchen.

Auf 130000 Quadratmetern hatten sich auf dem Messegelände vier Tage lang über 550 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentiert.