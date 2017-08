Polizei steckte Mann ins Gewahrsam

Lübeck. Zwischen 11.10 und 12.20 Uhr rief der Mann fast 20mal über die Notrufleitung die Polizei in Lübeck an - aber bei keinem dieser Anrufe handelte es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um einen Notruf. Der betrunkene Mann verlangte Auskünfte in einem Fall von Sorgerechtsstreitigkeiten und räumte zunächst auch ein, dass es sich bei seinem Problem nicht um einen Notfall handele. Ihm wurde mehrfach erläutert, dass er dafür nicht die Notrufleitung der Polizei zu wählen habe.

Zunächst rief der Mann von einem privaten Anschluss an, später aus einer Telefonzelle. Dort fuhr schließlich ein Funkstreifenwagen hin und versuchte, mit dem Anrufer zu sprechen. Der 32-jährige Lübecker war nach Angaben des Polizeisprechers jedoch weiterhin komplett uneinsichtig und aggressiv und fiel den Beamten immer wieder ins Wort. Ihm wurde ein weiteres Mal erläutert, dass er in seinem Fall nicht die Notrufnummer zu wählen habe. Da er sich weiterhin sehr uneinsichtig zeigte, kündigten die Beamten ihm die Ingewahrsamnahme an, falls er weiter den Notruf missbrauche.

Nachdem nur kurze Zeit später zwei weitere Anrufe durch den 32-jährigen verzeichnet wurden, brachten Polizisten den Lübecker ins Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Gegen den unbelehrbaren Lübecker wurde ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Nothilfemitteln eingeleitet. Des Weiteren wird er für den Aufenthalt im Gewahrsam einen Betrag im dreistelligen Bereich zu entrichten haben.

Von KN