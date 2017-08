65-Jähriger in Reinbek getötet

Reinbek/Lübeck. Der 31-jährige Felix Behmeleit steht nach Informationen der Polizei unter Tatverdacht, einen 65-Jährigen in Reinbek getötet zu haben. Da er als psychisch sehr labil und hochgradig aggressiv eingeschätzt wird, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach ihm. Zudem möchte die Polizei wissen, wer am Donnerstagabend in der Stemwarder Straße auffällige Personen beobachtet hat oder gegebenenfalls Anhalter im Nahbereich mitgenommen und dort abgesetzt hat.

Wo ist Felix Behmeleit? Quelle: Polizei Lübeck

Die Polizei warnt davor, Kontakt zu dem 31-Jährigen aufzunehmen und ihn anzusprechen. Wer ihn sieht, soll besser die Polizei unter 110 informieren. Felix Behmeleit wird wie folgt beschrieben:

189 cm groß und von hagerer Statur.

Mittelblonde, leicht verfilzte Haare.

Zuletzt trug er einen dunkelfarbenen Nadelstreifenanzug, ein schwarzes T-Shirt, Hausschuhe oder Slipper und eine sogenannte Bauchtasche.

Der Tatverdächtige hat eine blaue Sporttasche.

Der 65-Jährige wurde nach Informationen der Polizei tot in Reinbek aufgefunden. Die ersten Ermittlungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Deshalb wurde der Leichnam auch am Donnerstagabend noch in die Gerichtsmedizin nach Lübeck gebracht. Dort wird er nun obduziert.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Lübecker Mordkommission ermitteln in dem Fall. Hinweise zur Tat in der Stemwarder Straße in Reinbek bitte an die Kriminalpolizei in Lübeck unter 0451-1310 und an jede andere Polizeidienststelle.