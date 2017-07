Rocker-Affäre sorgt für Unmut

Kiel. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) haben den Brief im Internet veröffentlicht, die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat dies abgelehnt.

Vor allem die Berichterstattung der Kieler Nachrichten wird von den Unterzeichnern des Briefes, bei denen es sich überwiegend um Führungskräfte des Landeskriminalamtes und um Mitarbeiter der betroffenen Abteilungen 2 und 5 handelt, scharf attackiert. Auslöser sind die Berichte über Cyberangriffe auf ein privates E-Mail-Konto und einen Computer sowie die am Dienstwagen des KN-Chefredakteurs festgestellten Funksignale. Wie berichtet hat sich inzwischen die Staatsanwaltschaft Lübeck eingeschaltet.

Die Beamten sprechen in dem Offenen Brief dagegen von „Fake News“ und bezeichnen die von einem IT-Experten durchgeführten Messreihen als „extrem unprofessionelles Scannen von Frequenzen“. Die Frage nach einer möglichen Überwachung, vor der im Zuge der Recherchen auch Polizeibeamte selbst gewarnt hatten, grenze „an Verfolgungswahn“, heißt es in dem Brief. Die Kritik der Unterzeichner richtet sich aber auch gegen andere Medien, die ebenfalls über die Rocker-Affäre berichtet haben. „Keines der Medien hat die Frage gestellt, was eigentlich seitens der Medien selbst moralisch geboten wäre, wenn sich herausstellen sollte, dass derartige Vorwürfe aus der Luft gegriffen und unhaltbar sind.“ Stattdessen würde nur darüber „philosophiert, welche Folgen es hätte, wenn die Berichte stimmen“.

DPolG lehnte Veröffentlichung ab

Initiator des Schreibens ist Rainer Bretsch, Leiter des auch für Rockerkriminalität zuständigen LKA-Dezernats Organisierte Kriminalität. Als Kriminaldirektor zählt er zum Führungskreis um LKA-Chef Thorsten Kramer und dessen Vize, Stephan Nietz. Dieser ist wiederum auch Landesvorsitzender des BDK. Anders als der BDK und die GdP hat die DPolG eine Veröffentlichung des Briefes abgelehnt. „In der vergangenen Woche ist ein Kollege des LKA mit dem Ansinnen einer konzertierten Aktion an uns herangetreten, einen Offenen Brief über die Homepages und Facebook-Seiten der Gewerkschaften und des Berufsverbandes zu veröffentlichen“, sagt Torsten Gronau.

Der Landesvorsitzende habe gemeinsam mit seinen beiden Vorstandskollegen beschlossen, dass die DPolG sich daran nicht beteiligen werde. „Wir haben signalisiert, großes Verständnis für die hohe Emotionalität des unmittelbar von der Rocker-Affäre betroffenen Kreises zu haben, diese Art und Weise allerdings nicht für zielführend zu erachten“, erklärt Gronau. „Nach unserer Auffassung schadet dieser Brief der Landespolizei mehr, als dass er dienlich wäre.“ Entsprechend habe er dem Initiator dringend von der Aktion abgeraten.

Gronau: LKA arbeitet sich an den Kieler Nachrichten ab

Nach Einschätzung der DPolG liege die gesamte Affäre, in der es um Aktenmanipulation und Mobbingvorwürfe innerhalb der Polizei geht, wie Blei über der Landespolizei. Vielleicht hätten klare und offene Worte der Polizeiführung frühzeitig geholfen, sagt Gronau. „Anstatt eine vernünftige Krisenkommunikation zu betreiben, arbeitet man sich an der Polizeibeauftragten oder nun an den Kieler Nachrichten ab.“ Anders als die Unterzeichner des Briefes empfindet Gronau die Berichterstattung nicht als Angriff auf die gesamte Polizei. „Je weiter man aus dem betroffenen LKA herausgeht, desto diffenrenzierter nehmen die Kollegen die Affäre wahr.“