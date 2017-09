Kreuzfahrer wetterten Sturm in Kiel ab

Kiel. Die Abfahrten wurden jedoch aus Sicherheitsgründen verschoben. Das Hochwasser in der Elbmündung und des starken Windes sorgte in der Nacht für eine mehrstündige Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals. Schiffe, die im Kanal waren, konnten die Fahrten planmäßig fortsetzen. Viele Schiffe nahmen Schlepper für die Passagen zur Unterstützung.

Die „Europa“ verließ mit zwölf Stunden Verspätung am Morgen um 5 Uhr den Kieler Hafen und schleuste in Holtenau in den Kanal ein. Für die Kanalpassage orderte die Besatzung der „Europa“ zur Sicherheit zusätzlich den Schlepper „Holtenau“ als Begleitung. Verspätung hatte auch die Litauen-Fähre „Regina Seaways“, die aufgrund des Sturms am Mittwochabend mit erheblicher Verspätung in Kiel um 20 Uhr einlief. Das Schiff verließ Kiel mit zehn Stunden Verspätung am Donnerstag um 6 Uhr.

Auf der Ostsee wurde außerdem die Fährverbindung Rostock-Gedser eingestellt. Auch hier war ein sicheres Ein- und Auslaufen der Fähren nicht mehr machbar. Die Fähren der Vogelflugverbindung konnten den Dienst mit leichten Verzögerungen aufrecht erhalten. In Travemünde hatten die Fähren ebenfalls mehrstündige Verspätungen. Das Fährschiff „Nils Holgersson“ musste in der Nacht zum Donnerstag das Einlaufen in Travemünde abbrechen und in der Lübecker Bucht auf ein Abflauen des Windes warten. Im Fehmarnbelt brach der Frachter „Mosvik“ seine Reise nach Riga ab und suchte Landschutz in der Lübecker Bucht.