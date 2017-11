Das Risiko fährt immer mit

Kiel. Bei Bornholm rammte an diesem Tag um 12.18 Uhr der polnische Containerfrachter „Gdynia“ die „Fu Shan Hai“. Sie sank auf 70 Metern Wassertiefe – und liegt dort seitdem als das größte Schiffswrack der Ostsee.

Die „Fu Shan Hai“ ist fast genauso groß wie die am 29. Oktober vor Langeoog gestrandete „Glory Amsterdam“. Schiffe wie diese sind heute täglich gleich mehrfach in Kadetrinne und Fehmarnbelt zu sehen. Das Risiko einer Havarie ist groß. Erst am 29. August lief der Massengutfrachter „Star of Sawara“ vor Gedser auf eine Untiefe – ebenfalls ein Schwesterschiff der „Glory Amsterdam“. Doch zum Glück verliefen alle Havarien seit jenem unglücklichen Frühlingstag 2003 glimpflich.

„Dazu trägt sicher auch die Überwachung bei“, sagt Henning Dierken, Leiter des Wassertraßen- und Schifffahrtsamtes Lübeck. Es ist zuständig für die Verkehrszentrale Travemünde. „20 Nautiker verrichten hier in drei Schichten rund um die Uhr ihren Dienst und haben alles im Blick“, sagt deren Leiter Gerhard Müller-Hagen. Der Zuständigkeitsbereich der Zentrale reicht von Flensburg bis zum Leuchtturm Buk bei Kühlungsborn.

Die 1992 eingeweihte Verkehrszentrale wurde Stück für Stück ausgebaut. Seit 2006 überwacht sie auch die Kieler Bucht. Sechs Radar-Arbeitsplätze stehen in der Zentrale, die 2013 eingeweiht wurde. Drei sind derzeit besetzt, zuständig für Kiel, Wismar und Lübeck. Die übrigen Plätze sind reserviert für die sensible Zeit wenn der Fehmarnbelt-Tunnel gebaut wird.

Rund 30000 Schiffe pro Jahr passieren die Holtenauer Schleusen. Hinzu kamen 2016 noch 3487 Schiffe zum Kieler Hafen, 11666 mit Ziel Lübeck und 2399 mit Ziel Wismar. Im Fehmarnbelt wurden im vergangenen Jahr 24224 Stückgut- und Containerfrachter sowie 9011 Tanker gezählt. Doch die Zahl der Schiffe ist gar nicht so sehr das Problem. Was Sicherheitsexperten und Naturschützern Sorgen bereitet, ist vielmehr deren stetig wachsende Größe: Erst im Oktober passierte die 400 Meter lange „OOCL Germany“ als derzeit größter Containerfrachter der Welt den Fehmarnbelt – auf der Reise von Rotterdam nach Danzig und dann auf dem Rückweg nach Wilhelmshaven. Ständig verfolgt von den Nautikern aus Travemünde.

Doch Technik allein schafft noch keine Sicherheit. Sorgen bereitet Müller-Hagen und seinem Team die Qualifikation der Seeleute auf den Schiffen. „Wir stellen schon fest, dass der Standard an Bord sinkt“, sagt der Nautiker. Wiederholt komme es vor, dass es schon bei der Kommunikation Schwierigkeiten gebe. Und das kann fatale Folgen haben.

