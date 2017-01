Ostsee-Serie Meeresautobahnen als Schutzzone

Ein Leben an einer Autobahn ist eine Herausforderung. Verkehr bringt immer Lärm, Schmutz und Gefahren mit sich. So die landläufige Meinung. Auf See kann das durchaus anders aussehen. Dort können große Öltanker auch seltene Fischarten schützen. In der Kadetrinne und dem Fehmarnbelt ist das so.