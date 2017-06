Kiel. Gleich zweimal sind am Mittwoch Einheiten des Wasserzolls bei den widrigen Wetterbedingungen Wassersportlern zur Hilfe. Die Kieler Polizei sucht indes nach dem Eigner eines Motorboots.

Motorboot vor Schilksee angeschwemmt

Die Kieler Wasserschutzpolizei beschäftigt indes ein angespültes Motorboot am Strand von Schilksee. Sie fragt sich: Wo ist der Besitzer des Bootes? Eine entsprechende Vermisstenanzeige liegt nicht vor, so dass die Polizei nicht von einem Unglücksfall ausgeht. Bei dem Boot handelt es sich um das Modell Commander 635 des Herstellers Quicksilver.

Wem gehört dieses Motorboot? Es wurde vor Schilksee angeschwemmt. Quelle: Polizei Kiel

Der Eigentümer beziehungsweise Personen, die Angaben zur Herkunft des Motorboot machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0431/1601610 mit dem Wasserschutzpolizeirevier Kiel in Verbindung zu setzen.

Schlei: Jacht mit Antriebsproblem

Das Flensburger Zollboot „Holnis“ entdeckte am Mittwoch bei einer Patrouille auf der Schlei nahe des Lindauer Noors eine Jacht mit einem Antriebsproblem. Die Besatzung nahm das Boot in Schlepp, da es aufgrund einer gebrochenen Motorhalterung nicht mehr fahren konnte. Im Lindauer Noor brachten die Wasserzöllner die Jacht an einen sicheren Liegeplatz.

Führerloses Schlauchboot vor Laboe

Fast zeitgleich entdeckte die Besatzung der „Schleswig-Holstein“ vor Laboe ein mit zwei Personen besetztes Schlauchboot, deren Insassen laut Zoll durch Winkzeichen auf sich aufmerksam machten. Die beiden wiesen die Besatzung der „Schleswig-Holstein“ auf ein im Kreis fahrendes, anderes Schlauchboot hin. Das Flaggschiff des Wasserzolls in der Ostsee schaltete sofort die Wasserschutzpolizei ein, die wenig später das führerlose Schlauchboot entern und sicher in den Hafen bringen konnte.

Auf der Ostsee patrouillieren derzeit vier größere und mehrere kleine Einsatzboote des Zolls zwischen Wolgast und Flensburg. Flaggschiff ist der 1988 gebaute Zollkreuzer „Schleswig-Holstein“ aus Kiel. Das 38 Meter lange Schiff ist auch zugleich eines der ältesten Einheiten der Zollflotte.