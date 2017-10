Hamburg. Das aufziehende Sturmtief Grischa hat am Sonntag auch den Fahrplan des Ozeanliners "Queen Mary 2" durcheinander gebracht. Das Kreuzfahrtschiff der Reederei Cunard änderte angesichts hoher Wellen und starker Winde in der Nordsee den Kurs. Statt zur Elbmündung drehte das 345 Meter lange Schiff auf Höhe der niederländischen Insel Terschelling nach Norden ab. Gleichzeitig reduzierte der Kapitän die Geschwindigkeit. Das große Passagierschiff wird den Sturm auf der Nordsee abwettern. Wie die Reederei Cunard mitteilt, wird sich der Anlauf in Hamburg um bis zu 24 Stunden auf Montag verschieben. Ursprünglich sollte die "Queen Mary 2" am Sonntag von 7.30 bis 20 Uhr am Kreuzfahrtterminal Steinwerder festmachen. Das wird sich jetzt auf Montag früh verschieben.

Der Sturm hat in der Elbmündung auch dafür gesorgt, dass die Lotsenversetzposition um etliche Meilen flussaufwärts nach Cuxhaven verlegt werden musste. Vor Brunsbüttel und in Cuxhaven haben mehrere Schiffe Schutz gesucht und sind vor Anker gegangen, um dort den Sturm abzuwarten.