Verletzte bei Busunfall

Pahlen. Der Linienbus war gegen 13 Uhr in Richtung Dörpling unterwegs. In einer Kurve kam der Fahrer aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte seitlich mit einem Baum und blieb nach etwa 50 Metern schräg im Graben liegen. Dem Fahrer und seinen sieben Fahrgästen gelang es, den Bus über ein Notausstiegsfenster zu verlassen. Der 50-jährige Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen, ebenso zwei erwachsene und drei minderjährige Insassen - sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 170.000 Euro, die Bankette wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallwagen wird am Mittwoch geborgen.

Von KN