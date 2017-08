Polizisten und Richter werden knapp

Kiel. "Deutschland braucht mindestens 2000 zusätzliche Richter und Staatsanwälte", mahnt Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes. Die Lage werde sich in den nächsten Jahren noch verschärfen, weil eine "gigantische Pensionswelle" auf die Justiz zurolle. Laut Richterbund gehen in den nächsten 15 Jahren etwa 40 Prozent aller Richter und Staatsanwälte in Bund und Ländern in den Ruhestand. Gleichzeitig gebe es Probleme, Nachwuchs zu finden. Ähnlich äußert sich der GdP-Vorsitzende Oliver Malchow. Nach seinen Worten scheiden bei der Polizei bis 2021 etwa 44 000 Beamte aus dem Dienst aus. Das sei fast jeder fünfte der 215 000 Vollzugsbeamten in Deutschland.

Auch Schleswig-Holstein steht laut Polizeigewerkschaft vor "extrem hohen Pensionierungszahlen". Einer Statistik der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) zufolge werden bis 2025 insgesamt 2020 Polizisten pensioniert. Dem gegenüber stehen allerdings auch höhere Einstellungszahlen von 2875 jungen Frauen und Männern, was rechnerisch einem Plus von 855 Stellen entspricht. "Grundsätzlich ist zu sagen, dass für die Polizei eine politische Entscheidung getroffen worden ist, das Personal aufzustocken", lobt der Landesvorsitzende der DPolG, Torsten Gronau. Ob die zusätzlichen Stellen ausreichen werden, die Engpässe zu beheben, sei aber unklar.

Nicht genügend qualifizierte Bewerber?

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter warnt bereits seit Längerem vor einem personellen Engpass bei Justiz und Polizei. Der Landesverband begrüßt deshalb ausdrücklich die angekündigten Mehreinstellungen in den nächsten Jahren, "sieht aber gleichzeitig ein aufwachsendes Problem, überhaupt genügend qualifizierte Bewerber zu rekrutieren", heißt es in einer Stellungnahme. Das Plus an Stellen werde "absehbar kaum ausreichen, um auch nur den wachsenden Bedarf allein in der Kriminalitätsbekämpfung zu decken", lautet das Fazit.

Wie schwer es ist, qualifizierte Mitarbeiter zu werben, weiß auch Wilfried Kellermann, Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Richterverbandes. "Schon jetzt sind sehr viele Stellen im Bereich nichtrichterlicher Aufgaben wie den Geschäftsstellen oder in der Rechtspflege nicht besetzt, weil es an einer ausreichenden Zahl von qualifizierten Bewerbern mangelt." Gerade Schleswig-Holstein habe mit der Konkurrenz durch Hamburg zu kämpfen.