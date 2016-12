Person schießt in Pinneberg wahllos um sich

Pinneberg. In der Nacht zum Donnerstag hat ein Mann in Pinneberg im Gebäude einer städtischen Schlichtunterkunft wahllos mit einer Waffe geschossen. Mehrere Zeugen haben gegen 1.40

Uhr über den Notruf die Polizei informiert und damit einen größeren Einsatz ausgelöst.

Ein Zeuge hatte dreimal je 3 aufeinanderfolgende Geräusche wahrgenommen, die sich wie Pistolenschüsse anhörten und daraufhin die Polizei alarmiert. Weitere Zeugen meldeten ebenfalls Schüsse, so dass insgesamt rund 20 Schussabgaben erfolgt sein müssen.

Für den Zugriff wurde der Tatort großräumig abgesperrt, kein Fahrzeug- und Fußverkehr war mehr möglich.

In einem Zimmer im Obergeschoss der Schlichtwohnung konnten die Einsatzkräfte den polizeibekannten Mann festnehmen. In seinem Zimmer wurde nach Informationen der Polizei auch eine Waffe mit dazugehöriger Munition gefunden, es handelt sich dabei um einen Schreckschußrevolver. Das Motiv ist derzeit noch unklar. Geprüft wird bei dem Täter auch ein möglicher Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln.

Eingesetzt waren sechs Streifenfahrzeuge, die Spezialkräfte der Polizei (SEK) und Kräfte des Rettungsdienstes mit Notärzten.