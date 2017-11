Einblicke in das Grauen

Güby. Peter Moore ist ein Mann wie ein Hüne. Er hat eine kräftige Stimme, lacht, scherzt viel. Wie ein Opfer sieht er nicht aus. Im Mai 2007 wurde Moore in Bagdad von einer irakischen Miliz verschleppt. Zwei Jahre, sieben Monate und einen Tag lang lebte er in Gefangenschaft.

Freudestrahlend betritt Moore die Bühne und begrüßt die Gäste. Die erste Folie seiner Power-Point-Präsentation steht im krassen Gegensatz zu der ironischen-lustigen Heiterkeit des Redners. Sie zeigt ein Foto, das seine Entführer sechs Monate nach seiner Verschleppung von ihm gemacht hatten. Man sieht Schatten unter seinen Augen, eingefallene Wangen, angstverzerrte Mimik.

IT-Job im besetzten Irak

2007 bekommt Moore, der schon in China und Guyana an der Atlantikküste Südamerikas lebte, ein Jobangebot einer US-Beratungsfirma. Zwei Monate lang soll der IT-Fachmann in der irakischen Hauptstadt lokale Programmierer schulen. Zu der Zeit ist Moore 34 Jahre alt, der Irak von Amerikanern und Briten besetzt. Zwei Wochen nachdem er in Bagdad zu arbeiten begonnen hat, stürmen Männer in irakischen Polizeiuniformen seinen Schulungsraum, halten ihm eine Pistole an den Kopf und schleppen ihn in einen Kleinbus. „Erst dachte ich, es stimmt etwas mit meinen Papieren nicht“, erzählt Moore. Zufällig hat er 400 Dollar bei sich und bietet das Geld den Männern an. „Einer nahm die Scheine und schmiss sie aus dem Autofenster. Da wusste ich: Das ist nicht gut.“ Die Kidnapper, die sich als „Islamisch Schiitischer Widerstand im Irak“ bezeichnen, fordern nach der Entführung per Video den Abzug der britischen Soldaten aus dem Irak.

Augenbinde, Handschellen, Prügel

Es folgen 31 Monate, die Moore unterteilt in „2007: ziemlich hart“, „2008: besser“, „2009: ziemlich gut“. 2007 ist geprägt von Augenbinde, Handschellen, Prügel und gebrochenen Rippen. 2008 ist er sechs Monate lang gezwungen zu liegen. „Das ist ein Schmerz, den man sich nicht vorstellen kann“, so Moore. „Ich habe den Tag in vier Phasen eingeteilt. Die ersten sechs Stunden lag ich auf den Bauch, bis der Schmerz nicht mehr auszuhalten war, dann auf der linken Seite, dann auf der rechten, zum Schluss legte ich mich auf den Rücken, um zu schlafen.“

Mücken jagen mit Augenbinde und verbundenen Händen

Während Moore redet, ist es totenstill in der Kulturhalle. Dass die Erzählungen nicht überfordern, liegt an seiner unsentimentalen, trockenen Art, seinem schwarzen Humor: „Haben Sie schon mal versucht, mit Augenbinde und verbundenen Händen Mücken zu jagen? Ich schon. Probieren Sie es nicht.“ Im Gegensatz zu seinen vier Bodyguards überlebt er die Geiselnahme. Ende 2009 setzen ihn seine Entführer auf freien Fuß – ein Tauschdeal mit der britischen Regierung gegen den Anführer der Miliz. Ein Louisenlunder Schüler fragt ihn, ob er davon abraten würde, in Regionen wie den Irak zu reisen. „Nein“, antwortet Moore. „Die Wahrscheinlichkeit, verschleppt zu werden, ist für den Einzelnen sehr gering. Man sollte sein Leben leben.“ Der Freundeskreis Seebataillon hatte jemanden einladen wollen, „der uns und den Schülern etwas Greifbares, Konkretes erzählt“. Das dürfte bei diesem Gast gelungen sein.