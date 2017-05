Neumünster. Ein couragierter Autofahrer konnte die Tiere am Wildschutzzaun anbinden. Dennoch entwickelte sich ein Rückstau bis zum Bordesholmer Kreuz. Zu Unfällen kam es nicht, so die Polizei am Montagnachmittag.

Die Beamten des Polizei-Autobahnreviers orderten zwei Pferdeanhänger. Schwierig wurde es, als der Hengst sich weigerte, auf einen der Anhänger zu gehen. Mit vereinten Kräften und etwas „Schiebung“ konnte aber auch das dritte Tier sicher verladen werden. Der Einsatz war gegen 21 Uhr beendet. Offenbar waren die Pferde von einer Weide entlaufen. Die Besitzerin konnte ausfindig gemacht werden.

Von KN