Pinneberg. Die je sieben Kilogramm schweren Metalltafeln fielen am Dienstag während der Fahrt von einem Gabelstapler, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Mittwoch mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Arbeiter in eine Hamburger Klinik. Die Kripo nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Von dpa