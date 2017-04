Pinneberg. Eine weitere Person wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu dem Unfall wurden um 17.10 Uhr die freiwilligen Feuerwehren Raa-Besenbek und Elmshorn alarmiert. Als erstes traf der Elmshorner Wehrführer Stefan Mohr an der Einsatzstelle ein. Er stellte eine eingeklemmte, nicht ansprechbare Person in einem roten VW fest. In dem zweiten beteiligten Pkw, einem schwarzen Mercedes, saß ein ansprechbarer Mann. Ein zufällig anwesender Rettungsassistent und Zeugen leisteten erste Hilfe.

In Absprache mit dem Notarzt leitete die in Zugstärke ausgerückte Feuerwehr Elmshorn eine Schnellrettung mit hydraulischen Geräten beim VW ein. Der Rettungsdienst versuchte dann vergeblich, den Fahrer wiederzubeleben. Der Fahrer des Mercedes konnte ohne schwere Hilfsmittel befreit werden. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat zur Klärung der Unfallursache einen Dekra-Sachverständigen hinzugezogen.

Die Feuerwehren rückten gegen 20 Uhr ein. Die B431 blieb während des Einsatzes voll gesperrt.

Von KN