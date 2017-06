Am Dienstagmittag ist ein 39-Jähriger mit seinem Auto in Legerade in das Gleisbett der Bahnstrecke Bredstedt-Niebüll gefahren. Dabei wurden der Mann und zwei vier und sechs Jahre alte Kinder leicht verletzt. Eine weitere Insassin kam mit dem Schrecken davon. Die Unfallursache steht noch nicht fest.