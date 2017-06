Eutin. „Spielgeschichte(n)“ lautet der Untertitel der Ausstellung. Aber die Story dahinter ist viel mehr. Sie beginnt mit dem Raubtierwagen, den der kleine Oliver von seinem Vater geschenkt bekam. „Ich war nämlich Zirkusfan“, erzählt Schaffer zwischen Dutzenden nicht ausgepackter Kästen im Erdgeschoss des Museums. Roncalli und Circus Krone kannte der Knirps vom Kieler Wilhelmplatz. Aber jetzt erwachte in der elterlichen Wohnung in der Harmsstraße in Kiel seine Leidenschaft für das bunte Plastikspielzeug. Mit Akribie und Geduld sammelte der junge Schaffer Teil um Teil für seinen „Zirkus Oliver“. Er nahm Zirkusmusik auf Kassetten auf, zur Untermalung der eigenen Vorführungen in dem Zelt, das ihm der Vater aus Holz und Stoff gebaut hatte – weil es so etwas bei Playmobil nicht gab. „Ich war mehr Baumeister als Spielkind“, erinnert er sich.

Dabei hatte Oliver Schaffer sein kindliches Hobby schon vergessen, als er unversehens das Vertrauen der Herstellerfirma gewann. „Mit 13 interessierte mich das nicht mehr“, erinnert er sich. Das Sortiment landete in 15 Umzugskartons auf dem Dachboden. Er ging nach Hamburg, studierte auf der Stage School und wurde Musicaldarsteller. Während er für „Mamma Mia!“ auf der Bühne stand, suchten sie bei Geobra im fränkischen Zirndorf für die Jubiläumsausstellung „30 Jahre Playmobil“ die zehn eifrigsten Sammler. Im Archiv fand sich ein Bild von „Zirkus Oliver“ aus Kiel. So wurde er 2004 zur Schau in Speyer eingeladen.

Mittlerweile hat Schaffer eine ganze Reihe Szenen im Sortiment, das 400 Umzugskartons füllt: Piraten und Dinosaurier, Hochzeit und Eispalast. Wo immer er die Möglichkeit hat, kauft er Teile dazu: im Internet, auf Flohmärkten und Tauschbörsen oder auf Reisen. Playmobil ist für den Multisammler eine Philosophie: „Es ist eine deutsche Firma, alle Produkte werden in Europa hergestellt. Und es geht immer um die Figur, um den Charakter.“

Zu sehen sind die Playmobil Spielgeschichte(n) im Ostholstein-Museum, Schlossplatz 1, Eutin, 25. Juni bis 24. September, Di-Fr 11 bis 17 Uhr, Sbd und So 10 bis 17.30 Uhr, Erwachsene 6 Euro, Kinder ab 6 Jahren 3 Euro.