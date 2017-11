Polarlichter leuchteten über dem Land

Kiel. Polarlichter entstehen, wenn Sonnenwinde auf das Magnetfeld der Erde treffen, dieses allerdings nicht ganz durchdringen können. Durch die Eruption der Sonne werden die elektrisch geladenen Teilchen in Richtung Erde geschickt, dort werden sie beim Auftreffen auf das Erdmagnetfeld zurückgeschleudert, dabei entsteht Licht, welches als Polarlicht sichtbar wird.

Die Farben variieren dabei von grün über rot bis violett und orange, das hängt mit dem Stickstoff- und Sauerstoffgehalt der Luft in der Region zusammen, in der das Polarlicht entsteht. Je nördlicher man kommt, desto grüner erscheinen die Lichter.

In Kiel wurden bereits mehrfach Polarlichter gesichtet, die Chancen stehen auch in den nächsten Tagen nicht schlecht. Vielen Dank an unsere Leser Patrick Paproth und Hans Steen, die sich nachts auf die Lauer gelegt haben für die tollen Aufnahmen.