Kiel. Doch das Fluggerät steuerte kein Polizist, sondern ein Spezialist eines externen Unternehmens. Das verwundert Datenschützer. Polizei-Gewerkschafter haben eine Gesetzesänderung gefordert. Das unbemannte Flugobjekt wurde laut Kieler Polizei eingesetzt, um „Übersichtsmaterial – nicht zwangsläufig Beweismaterial“ zu sammeln, so Sprecher Oliver Pohl. Die Perspektive aus der Luft sei für die Beamten wie „ein zusätzliches Auge“.

Ein vergleichbarer Einsatz ist Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz, noch nicht bekannt: „Ich weiß lediglich, dass die Polizei damit schon länger experimentiert.“ Die Datenschützer wundern sich zwar, dass die Polizei die Technik nicht selbst steuerte, sie wollen um diesen Einsatz einige Fragen stellen, aber einen Gesetzesverstoß können sie nicht erkennen. Gleichwohl sieht es Hansen sehr kritisch, dass private Firmen bei Durchsuchungen eingebunden werden. Alle Daten sollten ihrer Empfehlung nach verschlüsselt werden und dürften keinesfalls beim Dienstleister bleiben.

Die Polizei verweist auf einen Erlass des Innenministeriums vom Dezember 2016, in dem die Grenzen solcher Einsätze geregelt sind. Darin steht, dass Drohnenaufnahmen für Übersichtsbilder von Tatorten, Brandstellen oder Schadensorten gemacht werden dürfen. Außerdem können die Flugkörper Bilder für Unterlagen anfertigen oder bei der Suche nach vermissten Personen helfen. Die Polizei alarmiere den Dienstleister, der Einsatzleiter weise ihn ein, so der Sprecher des Landespolizeiamtes, Torge Stelck. „Die Aufzeichnung der Bilder erfolgt ausschließlich auf einer Speicherkarte in der Kamera.“ Die muss der Anbieter an die Polizei abgeben.

Torsten Jäger, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), begrüßt einerseits diese klaren Vorgaben: „Es gibt für uns keine Hinweise auf Verletzung von Datenschutzerfordernissen.“ Doch aus Jägers Sicht befindet sich der Drohneneinsatz unter dem Erlass weiter „in einer Art Testphase“, es fehle Handlungssicherheit für die Polizei. Er fordert ein klares Gesetz zur Anwendung, zum Beispiel im Polizeirecht durch Konkretisierung des Landesverwaltungsgesetzes. Um von der Technik bestmöglich zu profitieren, müssten Polizisten die Drohnen lenken, steuern und auswerten. „Die GdP spricht sich aber auch deutlich gegen eine ,Totalüberwachung’ aus“, so Jäger.

Während Spezialeinheiten auch eigene Systeme benutzen, wie es bei der Polizei heißt, steht im gesamten Land lediglich ein externer Dienstleister zur Verfügung. Der sei nach Kriterien wie Zuverlässigkeit, luftfahrtrechtlichen Genehmigungen und Einsatzbereitschaft ausgewählt worden, so die Landespolizei. Nach KN-Informationen sitzt das Unternehmen in Neumünster.

Setze die Polizei eigene Drohnen ein, erhöhe sich nicht nur die Verwertbarkeit, sondern auch die Sicherheit der Daten zweifelsohne, schätzt Jäger ein. Das bestätigt auch das Datenschutzzentrum. Marit Hansen rät für diese sensiblen Aufnahmen von privaten Dienstleistern ab. „Lieber die Polizei stark machen“, sagt sie deutlich.