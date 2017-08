Mehr Tempoverstöße als im Vorjahr

Kiel. Die festgestellte Anzahl der Verstöße übertraf die Bilanz der vergangenen Kontrollaktion im April um über

3000 Geschwindigkeitsüberschreitungen - und das in der verkehrsärmeren Ferienzeit. Im April hatte die Zahl der festgestellten Verstöße noch bei 17.920 gelegen.

Mehr Rücksicht auf die Jüngsten

Vor dem Hintergrund der in der kommenden Woche endenden Sommerferien und vieler junger ABC-Schützen, die nun am Straßenverkehr teilnehmen, ruft die Landespolizei zu mehr Rücksicht und Vorsicht im Straßenverkehr auf. "Stete Aufmerksamkeit und moderate Geschwindigkeit insbesondere an Schulen und Kindergärten sind eine Lebensversicherung für die Jüngsten", sagte der Sprecher des Landespolizeiamtes, Torge Stelck.

Von KN-online