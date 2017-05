Schleswig. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sich die beiden Männer gegen 22.20 Uhr auf der Straße gestritten. Hierbei soll es um die Freundin des späteren Opfers gegangen sein, die vorher mit dem Tatverdächtigen liiert war.

Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 26-jähriger Mann ein Messer zog. Sein 23 Jahre alter Kontrahent erlitt in dem folgenden Handgemenge Schnittverletzungen am Kopf sowie schwere Verletzungen an der Hand.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch kurze Zeit später festgenommen werden. Er wurde noch in der Nacht von der Kriminalpolizei vernommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Der Geschädigte wurde in eine Krankenhaus eingeliefert.

Von KN