Mann schlief in geklautem Oldtimer

Neumünster/Quickborn. Der Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gab vor, nicht zu wissen, wie er dorthin gekommen war. Fast zeitgleich wandte sich der Fahrzeughalter an die Polizei in Neumünster und zeigte den Diebstahl seines Autos an. Danach war der Pkw in der Nacht zum 1. Oktober in der Innenstadt Neumünsters gestohlen worden. Die Beamten stellten den hochwertigen Oldtimer sicher. Dem 51-Jährigen, der Polizei unter anderem wegen Diebstahls bekannt, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von KN