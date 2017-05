Kiel/Gelting. Das Landeskriminalamt (LKA) sucht jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei unbekannten Tätern, die bereits am 12. Februar 2017 erfolglos versucht haben, in Gelting (Landkreis Schleswig-Flensburg) den Geldautomaten einer örtlichen Bankfiliale zu sprengen.

Die Täter entkamen unerkannt, wurden jedoch bei der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Ermittler hoffen nun, dass jemand die auffällig gekleideten Täter auf den Bildern erkennt oder sachdienliche Hinweise geben kann.

Ermittlungen führen in die Region Schleswig-Flensburg

Die bisherigen Ermittlungen des LKA führen in die Region Schleswig-Flensburg oder in die angrenzenden Kreise: "Einige der für die Tat verwendeten Utensilien wurden in der Region erworben", sagte LKA-Sprecherin Carola Jeschke.

Täter 1:

europäische Erscheinung, schlanke Figur, Brillenträger, bekleidet mit einer Jacke der Marke „Karl Kani“

Täter 2:

kräftige/dickliche Figur, bekleidet mit einer Jacke mit Camouflage-Muster

Wer diese Männer kennt, sollte das LKA unter Tel. 0431/160-5566 informieren. Für Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen, hat das betroffene Geldinstitut eine Belohnung in Höhe von 500,-- €* ausgesetzt.

Von KN