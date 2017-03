Schönwalde. Zunächst bemerkten Zeugen, dass an der Eutiner Straße ein Warnschild "Achtung Bauarbeiten" von einem mobilen Ständer geschraubt und auf den Bürgersteig gelegt wurde. Ein Stück weiter an der Einmündung zur Landestraße 178 war das Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren) in Bodennähe komplett geknickt. Entlang der Landesstraße 178 bis zur Ortschaft Bergfeld wurden 37 Leitpfosten aus dem Erdreich gerissen und in den nahen Wald geworfen. Möglicherweise handelt es sich bei den Tatverdächtigen um Personen, die auf einer Party im Landhaus Schönwalde gefeiert haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Ihr Heimweg führte offensichtlich von der Eutiner Straße über die Bergfelder Straße, dann entlang der Landesstraße 178 nach Bergfeld. Die Tatzeit dürfte demnach zwischen 03.30 Uhr und den frühen Morgenstunden liegen. Wer Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen kann, sollte sich bei der Polizeistation Schönwalde oder unter Tel. 04528-510 melden.