Polizei sucht Zeugen Knabe belästigt Seniorin sexuell

Ein Junge hat in Kellinghusen im Kreis Steinburg eine Rentnerin sexuell belästigt. Der 12 bis 13 Jahre alte Junge versuchte die 69-Jährige zunächst zu küssen. Dann packte er die Frau am Hals und bedrängte sie sexuell, teilte die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mit.